Группа ООН по безопасности въехала в сирийскую Думу перед миссией ОЗХО

Миссия ОЗХО сможет попасть в Думу, где якобы произошла химатака, после того, как группа ООН по безопасности оценит ситуацию, сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

По его словам, команда ООН въехала в город около 15.00 мск. Она оценит «ситуацию в области безопасности на месте». Если группа ООН даст разрешение на въезд миссии, то ОЗХО «начнет работу в Думе завтра», передает РИА «Новости».

Как пояснил Джаафари, Дамаск предпринял все возможные шаги, чтобы помочь работе миссии, но решение о ее прибытии в Думу предстоит принять «только ООН и ОЗХО», передает ТАСС.

Он опроверг заявления о том, что власти Сирии мешают экспертам начать работу на месте инцидента.