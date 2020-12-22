В соцсетях запустили пародии на пранк Навального

В социальных сетях стали появляться видеоролики, пародирующие якобы имевший место телефонный разговор Алексея Навального с «сотрудником ФСБ». Ранее запись этого «разговора» блогера в Центре общественных связей ФСБ России назвали подделкой.

Так, в одном из роликов Навальный «общается» с голосовым помощником Сбербанка. «Специалист Сбербанка во всем признался Навальному. Шокирующий исходник записи «разговора с ФСБ» до монтажа», – иронизирует автор блога «Приемные дети Сороса», опубликовавший видео.

Специалист Сбербанка во всем признался Навальному. Шокирующий исходник записи "разговора с ФСБ" до монтажа pic.twitter.com/jFiS1Vm7oY — Приемные дети Сороса (@SorosChildren) December 22, 2020

Еще один ролик разместил в своем Telegram-канале блогер Илиас Меркури. Он отметил, что считает эту пародию на «разговор» Навального с «сотрудником ФСБ» лучшей.

Напомним, накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. «Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», – говорилось в заявлении ФСБ. Сообщалось, что по данному факту организована проверка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказывая личную точку зрения по ситуации с Навальным, подчеркнул, что у блогера «наблюдается ярко выраженная мания преследования», а также заметны «определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».