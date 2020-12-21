ФСБ назвала подделкой опубликованное Навальным видео с «телефонным разговором»

Видео с телефонным разговором блогера Алексея Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», – подчеркнули в ФСБ. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что так называемое расследование Навального о якобы своем отравлении «новичком» является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб.

«Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», – добавили в ФСБ.

Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, якобы организовавшего его отравление.

На прошлой неделе, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин подчеркнул, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».

Напомним, в понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.