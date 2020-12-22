Песков заметил у Навального признаки мании величия и мании преследования

Последние заявления блогера Алексея Навального говорят о признаках мании преследования и мании величия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, также видны проявления по Фрейду – «такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее». Также Песков подчеркнул, что появившиеся «расследования» о Навальном не дискредитируют эффективную работу ФСБ, передает ТАСС.

«Федеральная служба безопасности по Конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно», – добавил он.

При этом пресс-секретарь уточнил, что в Кремле не смотрели видео расследования Навального о его якобы отравлении. «У нас, конечно, нет времени смотреть такие материалы. Вы знаете, в целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся», – сказал он.

Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, якобы организовавшего его отравление. В Центре общественных связей ФСБ России отметили, что видео с телефонным разговором Навального является подделкой.

На прошлой неделе, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин подчеркнул, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».