Рогозин назвал стоимость информационной атаки на Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что негативные публикации в СМИ в адрес госкорпорации обошлись заказчикам в 2 млн долларов.

«На публикацию всего этого негатива, где и оскорбительные были вещи, наши специалисты подсчитали, что было потрачено около 2 млн долларов. Не жалко, оказывается, им было на такую ерунду тратить такие большие деньги», – сказал Рогозин в ЦНИИмаш, передает РИА «Новости».

Он отметил, что заказчики негативных публикаций пытались «свести счеты, в основном личные». Так, глава госкорпорации предположил, что это могут быть бывшие сотрудники предприятий, уволенные в рамках борьбы с коррупцией.

«Да, пришлось инициировать посадку более 40 человек – ответственных руководителей строительных организаций ... как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично», – пояснил Рогозин.

Напомним, в 2015 году Генпрокуратура выявила массовые нарушения трудового законодательства на космодроме Восточный. Тогда Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о нецелевых расходах средств для Восточного, заявил, что «за такое надо не сажать, а расстреливать».

Он также отметил, что вокруг космодрома много «силового пиара», а доведенных до реальных сроков дел – мало.

Кроме того, руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в конце 2018 года заявлял об информационной атаке на Роскосмос, целью которой было помешать России вернуть лидерство в космосе и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации.