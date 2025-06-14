Марочко сообщил о продвижении ВС России к Северску с нескольких направлений

Марочко рассказал о работе военнослужащих России направлению Северска в ДНР

Tекст: Ирма Каплан

О продвижении российских войск к Северску ДНР сразу с нескольких направлений заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие работают по направлению данного населенного пункта (Северска). Сейчас идет основное продвижение в районе Верхнекаменского, но также наши войска действуют и на других участках», – сказал он.

Марочко добавил, что украинские войска «очень хорошо» укрепили населенный пункт, и российским подразделениям «нужны серьезные силы и средства», чтобы охватить ВСУ в Северске или выбить из города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко 11 июня сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.