Рогозин посетовал на «силовой пиар» вокруг Восточного

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал решение суда по делу бывшего директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», строившего Восточный. Глава госкорпорации отметил, что вокруг космодрома много «силового пиара», а доведенных до реальных сроков дел – мало.

«Силового пиара» вокруг Восточного по-прежнему много, а доведенных до реальных сроков дел – мало», – написал Рогозин в Twitter, отметив, что данное решение «странное».

Ранее сообщалось, что экс-директору ТМК Виктору Гребневу суд назначил пять лет условно и штраф в 200 тыс. рублей за растраты в особо крупном размере.

Напомним, в 2015 году Генпрокуратура России выявила массовые нарушения трудового законодательства на космодроме Восточный. Тогда Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о нецелевых расходах средств для Восточного, заявил, что «за такое надо не сажать, а расстреливать».