Экс-главе строившей Восточный компании вынесли приговор

Уссурийский районный суд Приморского края назначил наказание Виктору Гребневу – бывшему директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), которое строило космодром Восточный.

«Суд назначил Гребневу пять лет условно и штраф в 200 тыс. рублей», – сообщил представитель суда РИА «Новости».

Уточняется, что его осудили по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».

«По двум статьям назначено пять лет лишения свободы условно и два года испытательного срока, а также штраф в 200 тыс. рублей. Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», – сказал адвокат Гребнева Игорь Поляков.

Согласно версии следствия, с 2012 года до осени 2014-го Гребнев заключил заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн рублей. Кроме этого, вопреки законным интересам возглавляемой им компании, он заключил ряд договоров, что привело к причинению ущерба ЗАО «ТМК» в общей сумме свыше 130 млн рублей.

В апреле 2016 года был вынесен приговор в отношении другого экс-гендиректора ТМК Игоря Нестеренко. Он похитил на стройке Восточного 104,5 млн рублей. Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Позже был приговорен экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по данным следствия, организовал хищения Нестеренко денег.