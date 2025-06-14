Посольство России высказалось об акте вандализма на еврейском кладбище в Кишиневе

Посольство России осудило акт вандализма на еврейском кладбище в Кишиневе

Tекст: Ирма Каплан

«Дипмиссия решительно осуждает эту варварскую акцию и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Молдова примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона», – сказано в сообщении.

Дипломаты выразили солидарность с широкой молдавской общественностью и глубокую обеспокоенность и негодование по факту осквернения надгробных памятников на еврейском кладбище Кишинева нацистскими символами.

«К сожалению, акты вандализма на почве расовой ненависти зачастую являются не изолированными инцидентами, а симптомом вызревания крайне опасных ревизионистских тенденций, которые в отсутствие решительного отпора угрожают вылиться в более тяжкие, насильственные преступления», – отметили в посольстве.

Российские дипломаты выразили надежду на то, что главным противоядием подобному служит формирование в обществе атмосферы нетерпимости к идеологиям национального превосходства через воспитание молодежи в духе уважения к исторической истине, категорического неприятия попыток оправдать злодеяния нацистских режимов.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.