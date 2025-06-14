Более 3800 человек эвакуированы из-за пожара в небоскребе Tiger Tower в Дубае

В Дубае из-за пожара в небоскребе Tiger Tower эвакуированы 3800 жильцов

Tекст: Ирма Каплан

Пожар вспыхнул на верхних этажах Tiger Tower, также известного как Marina Pinnacle, в оживленном районе около 9:30 вечера (8:30 мск). Отряды гражданской обороны Дубая прибыли на место и около 2:30 ночи (1:30 мск) огонь удалось локализовать. Власти заявили, что пострадавших не зафиксировано, пишет The National News.

«Специализированные бригады успешно эвакуировали 3820 жильцов из 764 квартир в 67-этажном здании», – говорится в заявлении Dubai Media Office.

Подразделения пожарных бригад прибыли на место оперативно и в течение нескольких часов пытались взять под контроль интенсивное пламя, которое распространилось на другие части жилого здания. До сих пор ведется борьба с локальными очагами огня.

Многие жильцы, покинувшие многоквартирный дом, собрались на улице, где находятся медики и психологи для оказания необходимой помощи. Причина пожара пока не известна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возможной причиной трагического пожара в жилом доме в Подмосковье, унесшего жизни пятерых детей, могло стать замыкание электропроводки из-за перегруза бытовыми приборами.