Названа вероятная причина пожара в Подмосковье, в котором погибли пять детей

Tекст: Мария Иванова

Причиной пожара в жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа стало замыкание электропроводки, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Главном следственном управлении СК по Московской области, эта версия остается основной. «Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия. По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными в сеть бытовыми приборами», – заявили в ведомстве.

Точная причина пожара и его очаг будут окончательно определены после проведения пожарно-технической экспертизы. Сейчас сотрудники следствия допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства трагедии.

В ходе пожара были обнаружены тела пяти детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. Мать пострадавших с ожогами доставлена в больницу. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Куровском произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли пятеро детей. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.