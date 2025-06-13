СК России возбудил дело после гибели пятерых детей при пожаре в Подмосковье

Дело возбуждено после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме

Tекст: Ирма Каплан

«В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти детей в результате пожара. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 109 УК РФ)», – cказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу. По завершении тушения огня следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

До этого в МЧС России сообщили, что сигнал о пожаре в частном доме поступил из поселка Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади 72 кв. м. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», – сообщили в МЧС ТАСС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожар в подвальном помещении отеля Asrin Beach Hotel в Аланье заставил более 600 гостей срочно эвакуироваться, трое из них оказались страдающими астмой – их госпитализировали.