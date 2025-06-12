Более 600 постояльцев Asrin Beach Hotel в Аланье были эвакуированы из-за пожара

Все 622 гостя были эвакуированы из отеля Asrin Beach Hotel в Аланье из-за пожара

Tекст: Ирма Каплан

Пожар в гостинице Asrin Beach Hotel в турецкой Аланье начался в подвальном помещении, где находились сауна и прачечная, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка. На место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов и медики.

Все 622 гостя были эвакуированы, трое туристов с астмой доставлены в больницу для обследования, остальные получили медицинскую помощь на месте. Всех постояльцев расселили по другим гостиницам.

Пожар был локализован и потушен в течение часа. Мэр Аланьи Осман Озчелик отметил, что пожарные быстро и скоординированно отреагировали на ситуацию.

«По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет... Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало. Генконсульство находится на связи с туроператорами и держит ситуацию на контроле», – сообщили РИА «Новости» в генконсульстве.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, в турецком Мармарисе пожар в пятизвездочном отеле привел к эвакуации 680 человек и госпитализации шести человек с отравлением угарным газом.