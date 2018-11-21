Роскосмос пожаловался на информационную атаку врагов

В отношении Роскосмоса была проведена информационная атака, чтобы помешать России вернуть лидерство в космосе и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации, считает руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов – ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», – сказал Устименко, передает РИА «Новости».

По его словам, кто-то «пытается сложить образ Роскосмоса как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги», чтобы лишить ведомство поддержки при формировании бюджета, «который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА».

Устименко также сообщил, что финансовые нарушения в деятельности Роскосмоса, выявленные Счетной палатой, относятся к периоду до формирования госкорпорации и не связаны с хищениями денежных средств, а вызваны неправильно оформленной документацией.

«Если вы имеете в виду заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, то, говоря о Роскосмосе, он ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей – это не «украденные деньги», у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя незарегистрированных РИДов – т.н. «результатов интеллектуальной деятельности» за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность», – сказал он.

По его словам, данные нарушения возникли еще до формирования госкорпорации «Роскосмос» и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства.

«Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то она также касалась прошлого периода – до прихода нынешней администрации Роскосмоса», – отметил он.

Устименко попросил общественность и СМИ с уважением относиться к ракетно-космической промышленности, создающей ядерный щит родины и самые современные цифровые технологии.

В ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл госкорпорацию «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений в 2017 году. После этого сообщалось, что Генпрокуратура выявила в Роскосмосе системные нарушения.

Летом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, возглавивший корпорацию в мае, обещал не допустить там коррупции и избавить от «бездельников и интриганов».