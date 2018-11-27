Генпрокуратура выявила в Роскосмосе системные нарушения

В деятельности Роскосмоса выявлены системные нарушения по гособоронзаказу, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

На интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир» Куренной рассказал об итогах проверки Роскосмоса, охватившей период с 2017 года по первую половину 2018 года, передает РИА «Новости».

«Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе», – сказал он.

Также, по его словам, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в корпорации велись не в полной мере и не достаточно тщательно.

На основании выявленных фактов возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала переданы в следственные органы.

«Деятельность нынешней администрации с контроля не снимается, ведется в постоянном режиме», – отметил Куренной.

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл госкорпорацию «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений в 2017 году.

Летом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, возглавивший корпорацию в мае, обещал не допустить там коррупции и избавить от «бездельников и интриганов».