Кудрин сообщил о миллиардном воровстве в Роскосмосе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал госкорпорацию «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений в 2017 году.

Глава Счетной палаты уточнил, что в Роскомосе были зафиксированы всевозможные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Так, ведомство было замечено в неправильном проведении процедур закупок и завышении цен до «космического» уровня.

Кроме того, Кудрин указал на то, что очень много средств омертвлено на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Средства на счетах не используются месяцами, добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Кроме того, Кудрин заявил, что несколько миллиардов рублей, по сути, были украдены. Всего в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос» на общую сумму 785,5 млрд рублей.

В госкорпорации в ответ заявили, что данные о финансовых нарушениях касаются проверок 2017 года. Данные за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года, передает ТАСС.

Напомним, летом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал не допустить коррупции в госкорпорации и избавить ее от «бездельников и интриганов». Он попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы.