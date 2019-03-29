Васильева сказала, как решать проблему травли учителей из-за соцсетей

Вопрос нарушения границ личной жизни очень тонкий; проблемы, возникающие из-за опубликованных учителями фотографий в соцсетях, нужно решать деликатно, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

Васильева заявила, что понятие «личная жизнь» должно «оставаться для всех», передает РИА «Новости».

«Она (личная жизнь – прим. ВЗГЛЯД) должна оставаться, человек должен иметь то самое пространство личной жизни. Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram. (...) Здесь проблема, безусловно, есть, проблему, которую нужно деликатно решать. Это очень тонкая тема», – сказала министр.

Васильева подчеркнула, что вопрос заключается в том, «чего может педагог, а чего нет». Она призвала не вешать ярлыки, отметив, что «педагог – это особая профессия, особая миссия, это знают все».

Напомним, скандал разгорелся вокруг барнаульской учительницы, сфотографировавшейся в закрытом купальнике и выложившей фото в соцсети. Позже в похожую ситуацию попала педиатр Кинешемской ЦРБ после фотосессии в нижнем белье.

До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.

Годом ранее учительница из Омска была уволена после того, как в Сети появились ее фотографии в купальнике. Тогда педагоги из разных российских регионов устроили акцию солидарности и стали публиковать фотографии в купальниках, сопровождая их хэштегом #учителятожелюди.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что прозвучавшая в адрес учителей критика – «это ханжество и возвращение к совковому мировоззрению».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему учительница из Барнаула потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.