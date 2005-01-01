Почему учительница в купальнике потеряла работу?

В барнаульской школе №13 учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову заставили написать заявление об уходе после того, как выложенное в соцсети ее фото в купальнике попалось на глаза родителям учеников.

Сам факт того, что учительница позволила себе публиковать подобные снимки привел родителей в негодование. Они собрали подписи и отнесли жалобу директору.

Директор школы Людмила Кузнецова тоже не осталась равнодушной. «Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко». Правда, говорила ли так директрисса на самом деле неизвестно, ее слова пересказала сама Кувшинникова.

В интервью «КП», Кузнецова отказалась комментировать скандал по существу. Она лишь намекнула на то, что учительница говорит журналистам не все.

«Вы сейчас вообще о чем говорите? Вы собрали все сплетни и говорите не то, что существует по факту. Разбирайтесь в этих сплетнях сами, я вам не помощник. Это ее личная жизнь, но здесь дело не в фотографии. Это было выставлено для детей. Я не хочу об этом говорить, я эти сплетни не собирала. Пусть каждый поймет в меру своей воспитанности и образованности», – сказала Кузнецова.

Вся эта ситуация возникла еще в начале февраля и тогда Кувшинникову восстановили на работе уже на следующий день, потому что родители из ее класса тоже собрали подписи и убедили администрацию передумать. Однако в понедельник выяснилось, что учительницу все же вынудили подать заявление постоянными придирками со стороны администрации. Кувшинникова сообщила, что решила вообще не продолжать карьеру, отказаться от профессии. Однако, по ее словам, в той же школе по-прежнему учится ее сын, которого педагоги тоже впутали в конфликт, – так один из педагогов развивает конфликт с ребенком и «угрожает не допустить до ЕГЭ».

Кувшинникова не исключила, что главным мотивом тех, кто на нее жаловался, стала заурядная зависть. «Люди привыкли жаловаться на свои болячки, а я за полгода ни разу не ушла на больничный», – рассказала она ранее телеканалу «Катунь 24».

Кувшинникова состоит в Федерации зимнего плавания, а фотография, которая так возмутила некоторых родителей была сделана отнюдь не на пляже во время отпуска, как многие могли подумать, а на льду Пионерского озера, на театрализованном шоу, которое проводила в поддержку зимней Универсиады группа алтайских моржей «Белые медведи». Причем, мероприятие проводилось по поручению администрации города Красноярска. По ее словам, в основном собирали подписи под петицией протеста родители учеников из других классов.

Сама бывшая учительница утверждает, что многим родителям детей из ее класса понравился этот вид спорта, и некоторые из ее учеников-пятиклассников и даже отец одного из них тоже начали заниматься моржеванием.