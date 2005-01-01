Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница рассказала подробности конфликта

Учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, которая уволилась после осуждений за фотографию в спортивном купальнике, решила не продолжать карьеру учителя и отказаться от профессии.

«Получилось, что я написала два заявления, первое в феврале было написано на эмоциях, но я его отозвала и решила побороться за свою честь. Но со стороны руководства начались постоянные придирки, проверки, оценка педагогического подхода, проверяли за мной даже тетради. Я написала второе заявление и ушла по собственному желанию, не хочу огласки и внимания, продолжать работать учителем тоже не планирую, займусь искусством, у меня есть еще одно соответствующее образование», – рассказала Кувшинникова.

По ее словам, в той же школе по-прежнему учится ее сын, которого педагоги тоже впутали в конфликт. Кувшинникова рассказала, что один из учителей развивает конфликт с ребенком и «угрожает не допустить до ЕГЭ», передает РИА «Новости».

Ранее занимающаяся зимним плаванием и поддерживающая здоровый образ жизни Кувшинникова выложила в интернет свое фото в спортивном купальнике. Это не понравилось матери одного из учеников – и она подала жалобу директору учебного заведения. Несмотря на поддержку родителей других учеников и СМИ, женщину все же вынудили уволиться.

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания обращался с просьбой прекратить травлю Кувшинниковой и «угомонить» директора школы. При этом руководство школы и министерство образования края отказались комментировать сложившуюся ситуацию.