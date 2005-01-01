Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...

Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...
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Генетическая экспертиза – это не трата, а чистая экономия

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
То, что происходит сегодня с первичным иммунодефицитом и генетическими болезнями вообще, – это настоящий национальный позор и национальное унижение. Это прежде всего боль и страдание детей и взрослых. Ежедневная боль. Подробности...
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      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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            Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

            Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществе   28 марта 2019, 22:00
            Фото: vk.com/tana80h
            Текст: Екатерина Нерозникова

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            «Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос?

            Очередная учительница лишилась работы из-за «откровенных фотографий», опубликованных в соцсетях. На этот раз инцидент произошел в Барнауле, жертвой его пала 38-летняя преподавательница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова. Откровенными назвали фото Кувшинниковой в спортивном купальнике.

            Похожий скандал случился в Кинешме, где недовольные атакуют молодого педиатра Анастасию Орлову. Девушка, по мнению родителей ее пациентов, выглядит в соцсетях слишком нескромно для своей должности – у нее тоже обнаружились фото в купальнике. В отличие от Кувшинниковой, девушка остается на работе, об увольнении речи не идет. За педиатра заступилась даже телеведущая Ксения Собчак.

            История с внешним видом взрослых, которые работают с детьми, уже становилась поводом для разговоров. В поддержку уволенной в 2018 году учительницы Виктории Поповой из Омска интернет-пользователи подняли целую волну. 26-летняя женщина опубликовала фото в закрытом купальнике в стиле пин-ап, сделанное для рекламы магазина женской одежды больших размеров. Учительница была уволена, а ее история дошла до минобразования Омска, где заявили, что своей фотосессией Попова нанесла урон имиджу школы.

            В Instagram выложено почти 13 тысяч фотографий с хештегом #учителятожелюди. Женщины публикуют свои фото в купальниках, в красивых платьях с открытыми ногами, с бокалами вина, с тренировок в спортзале. Хештег был запущен в поддержку уволенной Виктории Поповой.

            Учитель средней школы Дмитрий считает, что общение с учениками вполне допустимо. Сам он, к примеру, добавляет в друзья своих учеников «ВКонтакте», но при этом никому не дает свой номер телефона. «У меня есть коллеги, которые не добавляют своих учеников в друзья. Я, например, могу дать свой адрес электронной почты. Моя позиция – я не публикую в соцсетях чего-то, за что мне будет стыдно. Я добавляю учеников в друзья, только если они сами стучатся, сам никогда не инициирую это. Это же их границы, я их уважаю», – говорит Дмитрий.

            «У меня есть фото на пляже, и не понимаю, что в этом такого. Но вот есть у меня коллега, которая работает в одном городе, а живет в другом. И это она объясняет тем, что в ее городе одна школа и один магазин, и она не хочет, чтобы родители ее учеников видели, что она покупает пиво или сигареты», – рассказывает собеседник.

            Трактовать любые фото можно по-разному. «Вот я выложу фото с хорошей бутылкой вина, а кто-то может раздуть все так, будто я напиваюсь где-то в подъезде. Это уже ответственность тех людей. Я за свои поступки отвечаю и не вижу ничего предосудительного в том, чтобы фотографироваться на пляже или покупать бутылку вина», – говорит Дмитрий.

            В нашем обществе есть определенная степень ханжества на этот счет, считает Дмитрий. Дети при этом имеют доступ к разному контенту – в том числе к пабликам, где публикуют мат или откровенные фотографии.

            Грань в общении с учениками есть, но она довольно иллюзорная. «Я мог бы, к примеру, обнять мальчика-ученика, если ему нужна поддержка, но не стал бы инициировать объятие с девочкой. Но вот у меня была ситуация – шестиклассница подарила мне фенечку, которую она сама сделала. Я не знаю, что именно это было и как реагировать. Это знак того, что ей приятно ходить на мои уроки, или что-то большее? Но я понимал, что ей это важно, и я такой подарок принял», – рассказывает Дмитрий.

            Родители высказывают разные мнения насчет того, как должен выглядеть и вести себя человек, который работает с детьми. Но в одном они схожи – общение должно каким-то образом ограничиваться.

            «Я считаю, что учитель не должен допускать учеников в свое личное пространство. Он выполняет функцию наставника и не должен выходить за ее рамки. А когда ты подписываешься на них в соцсетях, это переход на личное», – считает Иван. Его сын скоро пойдет в школу.

            «Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект. Такого не должно быть. Выкладывать можно любые фотографии, учителя никто не должен ограничивать, но он сам должен выбрать для себя манеру поведения и не допускать, чтобы откровенные фото были в свободном доступе», – уверен он.

            «В соцсетях у учителя может быть что угодно, но учитель не должен френдить учеников на своих страницах», – считает Анастасия. У нее трое детей, двое из них учатся в старших классах.

            Иногда у учителя возникает необходимость в онлайн-коммуникации с учеником, но для этого есть специальные платформы, подчеркивает Анастасия. «У нас есть электронный журнал, где учителя могут писать сообщения и создавать групповые чаты. Но ни учитель, ни ученик не имеют права фолловить друг друга в соцсетях. Это переход в личное пространство, зачем? Они не могут строить дружеские отношения. Учитель предоставляет образовательные услуги, остальное может быть расценено странно и вызывает вопросы», – считает женщина.

            Отделять свое личное пространство нужно не только от учеников, но и от их родителей, считает она.

            Поведение педагога, как и педиатра, в соцсетях и вообще за пределами официальной площадки, где она контактирует с детьми, – вопрос исключительно личной социальной ответственности, считает Анастасия. Но тут нет и не может быть четких границ. «Она должна понимать, что вызывает интерес у ребят, особенно постарше. Она всегда должна думать о том, что ученики могут увидеть ее в купальнике. Но вопрос и в том, какое это фото в купальнике. Если она отдыхает с семьей на даче, и другие люди на фото тоже в купальниках...

            А что если ученик придет летом на пляж и увидит ее там в купальнике? Что ей сказать – оденьтесь сейчас же, не имеете права? Разве у детей мамы не ходят в купальниках? Это очень странная, не проговоренная тема»,

             – считает собеседница.

            Вопрос о том, как регулировать поведение учителей и можно ли это делать, сейчас открыт, а регулировать его можно только специальными документами, которые подписываются при трудоустройстве. «Учительница имеет право на свою личную свободу, но она должна соблюдать устав школы. И все, что не запрещено, остается разрешено. Если в ее договоре не указано, что она не должна выставлять какие-то свои фото, то она имеет на это право. Есть же корпорации, которые регулируют жизнь сотрудника даже за пределами офиса», – напоминает Настя.

            Действительно, некоторые крупные корпорации накладывают на сотрудников обязательство по поведению, в том числе в соцсетях. Например, компания «Аэрофлот» требует уважительного поведения с клиентами не только на борту самолета, но и в интернете. Одна из стюардесс компании была уволена в 2013 году за фото в личном аккаунте в соцсети, на котором она показывает пассажирам оскорбительный жест.

            Кое-кто идет еще дальше и контролирует даже марку гаждетов, которыми пользуется сотрудник. Например, компания Huawei запрещает своим работникам не только пользоваться техникой от Apple, но и писать о ней в соцсетях.


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