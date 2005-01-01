Учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

В Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за фото в купальнике, которое некоторые родители и руководство учебного заявления посчитали неприемлемым.

«Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко», – заявила директор школы при увольнении Кувшинниковой, сообщает «Тайга.инфо».

Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания, а фото, которое она опубликовала в соцсети, было сделано на озере Пионерское во время акции алтайских моржей «Белые медведи» в поддержку зимней Универсиады.

Фотография не понравилась кому-то из родителей, и они переслали ее директору, которая потребовала от Кувшинниковой написать заявление об уходе.

Несмотря на то, что большинство родителей поддержали учительницу, она все же уволилась из учебного заведения по собственному желанию.

В начале марта в Перми также потребовали уволить учителя английского после публикации фото из спортзала.