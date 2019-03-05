Пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом

Пользователи Сети возмутились снимкам с голым торсом 27-летнего учителя английского из Перми Вячеслава Посоха, некоторые даже потребовали уволить преподавателя.

На фото в профиле Instagram молодой человек демонстрирует кадры из спортзала, различные пейзажи и т.д. Известно, что Посох учился в Австралии, после чего вернулся преподавать в родную школу в Перми, передает Ura.ru.

При этом часть пользователей восхитилась хорошей физической подготовкой педагога, зато другие призвали руководство школы уволить молодого человека.

«То есть учительниц от работы за фото в купальнике в соцсети мы отстраняем, а это норм», – приводит издание один из комментариев.

«Почему он одевается, как стриптизер?» – возмутился другой пользователь.

В министерстве образования сообщили, что не планируют применять санкции к педагогу.

«Ничего против купальников и замечательного Посоха мы не имеем. Парень ходит в зал, спортивный, является примером, ориентиром для подрастающего поколения. Недавно стал победителем конкурса «Мужчина в образовании». Он абсолютно адекватный, эрудированный человек, а не зазнавшийся красавчик. Ему даже дико такое внимание к его персоне», – пояснила пресс-секретарь министерства Ксения Хромко.