Заслуженный педагог России ответил критикам педиатра в белье и учительницы в купальнике

«Прозвучавшая критика – это ханжество и возвращение к совковому мировоззрению», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя скандалы в соцсетях, вызванные появившимися фото педиатра в белье и учительницы в купальнике.

Собеседник предложил порадоваться за женщин, которые живут полноценной жизнью и не стесняются размещать свои фотографии в Сети.

«Это другое поколение, оно гораздо более свободное; кое-кто этого боится, потому что теми, кто живет в страхе, гораздо легче управлять. Запугать, затравить – это наша история, и это вылезает во многих появлениях», – заметил педагог.

Общество сегодня живет в «стеклянном мире», и в соцсетях медики и педагоги – такие же люди как и все остальные, уверен собеседник.

«Понятно, что среди коллег «Марь Иванн», которые не имеют фигуры, это вызывает зависть и ненависть, понятно, что старым девам с подавленными комплексами кажется, что у всех возникают неприличные мысли. С одной стороны, это вызывает смех, но с другой – портит людям жизнь», – посетовал Ямбург.

По мнению педагога, жизнь и люди сегодня настолько изменились, что все вещи, связанные с запретами, никогда и нигде не сработают, а люди, которые «пускают эту волну» на основе православных или патриотических фобий, являются настоящими раскольниками общества.

«Вместо того, чтобы научить людей разговаривать друг с другом при разных взглядах, начинается ненависть и агрессия, а это и есть антипартиотизм, который разваливает нашу страну. Эти люди не хотят усвоить самую главную науку, о которой писал Булат Окуджава: «Святая наука – расслышать друг друга», – заключил Ямбург.

Напомним, фотосессия педиатра в нижнем белье спровоцировала скандал в соцсетях.

Ранее похожий скандал разгорелся вокруг барнаульской учительницы сфотографировавшейся в закрытом купальнике.