Фотосессия педиатра в белье вызвала скандал в соцсетях

Педиатр Кинешемской ЦРБ Анастасия Орлова ответила на травлю в соцсетях из-за откровенной фотосессии.

Как пишет «Кинешемец.ru», в Кинешме «разгорелись нешуточные страсти» в соцсетях. По мнению издания, фото «отличаются сдержанностью и эстетичностью, которая не смогла скрыть природную сексуальность Анастасии».

Некоторые из пользователей соцсетей заявили, что такие снимки являются слишком провокационными и недопустимыми для врача, хотя ее коллеги и пациенты не нашли в фотосессии ничего оскорбительного или вызывающего.

Орлова пояснила, что хотела «сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ».

«Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался. На работу же я одеваюсь очень сдержанно и ношу юбки ниже колена», – рассказала она, добавив, что любит свою работу, хорошо ее выполняет и является компетентным специалистом.

«Все в рамках приличия. А выкладывать комментарии анонимно… Это низко. Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» – приводит ее слова «Говорит Москва».

Напомним, похожий скандал разгорелся вокрйг барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой и ее фото в закрытом купальнике.