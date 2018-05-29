Учителя публикуют фото в купальниках в знак поддержки уволенной коллеги

Педагоги из разных российских регионов устроили акцию солидарности с учителем из Омска Викторией Поповой, которую уволили из школы за фотосессию в купальнике.

«В России начался флешмоб в поддержку учительницы из Омска, уволенной за фото в купальнике. Педагоги всей страны выкладывают свои снимки в купальниках под девизом «Учителя тоже люди». Вообще, идея-то была моя. Присоединяюсь. Давайте со мной!» – написала педагог из Омска Ольга Ермоленко в Instagram.

Публикация от Ольга Ермоленко (@yaloermolenko) 11 Июн 2018 в 9:24 PDT

Педагог Тамара Дубинец поддержала Викторию Попову, выложив в Instagram фото в бикини с Мальдив.

Публикация от Дубинец Тамара (@tomadubi) 11 Июн 2018 в 12:59 PDT

«Поддерживаю акцию #учителятожелюди. Учительницу уволили за фото в купальнике. Безобразие!» – написала bertha_khan.

Публикация от bertha (@bertha_khan) 11 Июн 2018 в 10:47 PDT

К акции присоединилась фитнес-тренер Юлия Барсукова, которая на своей странице поделилась фотографией с отпуска в спортивном топе.

Публикация от Юлия Барсукова (@juliatmb) 29 Май 2018 в 11:03 PDT

Напомним, ранее сообщалось, что после обсуждения ситуации с молодой учительницей Викторией Поповой из Омска в региональном Минобразования ей предложили вернуться на работу в школу.

(@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT

По словам молодой учительницы истории, она сожалеет, что ее личная жизнь стала достоянием общественности. В администрации Омска заявили, что учительница нанесла урон имиджу школы, распространив «в интернете фотографии фривольного содержания в целях продвижения коммерческого проекта».