Учительницу из Омска уволили за фото в купальнике

Школьную учительницу вынудили уволиться из-за фотографии в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды.

Преподававшая историю 26-летняя учительница ходила на курсы в модельное агентство для девушек с пышными формами. На одном из занятий она позировала в купальнике на фото в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size, сообщает «НГС.Омск».

Девушка не размещала фотографию в соцсетях, но она появилась на городском сайте, где ее могли увидеть родители учеников, которые пожаловались в школу. Учительницу вызвали к руководству школы и сообщили, что должны принять меры. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В администрации Омска заявили, что учительница нанесла урон имиджу школы, распространив «в интернете фотографии фривольного содержания в целях продвижения коммерческого проекта».