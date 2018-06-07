Уволенная из-за фото в купальнике учительница прокомментировала инцидент

По словам молодой учительницы истории, которая уволилась из школы в Омске после появившихся фото в купальнике, она сожалеет, что ее личная жизнь стала достоянием общественности.

«Я могу пояснить только то, что это было для себя. Я не хотела, чтобы мое личное обучение, а не работа, как кто-то пишет... Я не работаю моделью, а просто прохожу курсы обучения. Я, конечно же, не хотела такой огласки. Не хотела, чтобы мое личное стало публичным. Это единственное, что я могу сказать», – цитирует слова Поповой РИА «Новости».

О планах дальнейшего трудоустройства девушка ничего не сказала.

Преподававшая историю 26-летняя учительница ходила на курсы в модельное агентство для девушек с пышными формами. На одном из занятий она позировала в купальнике на фото в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size.

Публикация от EKATERINABREDOVA(@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT

В администрации Омска заявили, что учительница нанесла урон имиджу школы, распространив «в интернете фотографии фривольного содержания в целях продвижения коммерческого проекта».