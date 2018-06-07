Уволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили вернуться

После обсуждения ситуации с молодой учительницей, чьи фотографии в купальнике попали в Сеть, в региональном Минобразования ей предложили вернуться на работу в школу.

Виктория Попова сможет продолжить работать учителем в той же или другой школе. Напомним, ее уволили из омской школы из-за появившихся в сети фото в купальнике.

«Сегодня в региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем», – сообщает РИА «Новости».

По словам молодой учительницы истории, она сожалеет, что ее личная жизнь стала достоянием общественности.

В администрации Омска заявили, что учительница нанесла урон имиджу школы, распространив «в интернете фотографии фривольного содержания в целях продвижения коммерческого проекта».

Публикация от EKATERINABREDOVA (@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT

Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в соцсетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа. Увольнение вызвало резонанс, многие пользователи соцсетей вступились за девушку.