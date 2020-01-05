В Минобороны пообещали полностью переоснастить РВСН к 2024 году

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5 января, воскресенье | Последнее обновление — 13:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Тегеран заявил о начале конца «зловещего присутствия» США в Западной Азии
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Какие газовые победы празднует Россия
2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США
Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса
В чем Зеленский изменил Украину за год
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина
Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
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