В Минобороны пообещали полностью переоснастить РВСН к 2024 году

К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) целиком перейдут на современные комплексы, заявили в Минобороны.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В 2019 году доля современных ракетных комплексов в РВСН составляла 76%, за прошедший год было закуплено порядка 100 новых образцов вооружения и военной техники для этих войск.

Темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В конце декабря стартовало серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард». Испытания ракеты «Сармат» обещали завершить к 2021 году.