Началось серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард»

Серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» началось в России, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко сказал в интервью газете «Красная звезда», что «поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН на ракетный комплекс данного типа», передает РИА «Новости».

Также «развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН».

Кроме того, в 2020 году Минобороны планирует заключить новый трехлетний контракт на изготовление ракетных комплексов «Ярс» «для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М» с их поставкой в период до 2025 года».

Криворучко добавил, что реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76% оснащенности частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%.

В 2020 году также планируется завершить основной объем наземной экспериментальной отработки и приступить к летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат».

Отмечается, что в 2019 году министерство потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках гособоронзаказа (ГОЗ).

«Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68% этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов», – рассказал Криворучко.

По его словам, это потребовало сосредоточения усилий и принятия определенных дополнительных мер по линии Минобороны, ведомств промышленного блока, а также интегрированных структур и организаций ОПК.

В целом это позволило повысить эффективность выполнения ГОЗ-2019.

Ранее сообщалось, что уверенность россиян в способности армии защитить страну выросла за несколько лет в разы.

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