Депутат от «Слуги народа» призвал восстановить авиасообщение с Россией

Украина должна возобновить авиасообщение с Россией, так как туда все равно следуют поезда и автобусы, заявил депутат Верховной рады Украины от «Слуги народа» Александр Качура.

«Я не слышал, что такое рассматривается, по поводу авиасообщения. Но давайте будем честными. У нас же поезда ходят в Москву? Возможно, что все-таки у нас и авиасообщение нужно... Автобусы ходят в Москву из Киева? Ходят. Поезда ходят? Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что фактически возобновление авиасообщения ничего не изменит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также счел странной ситуацию с отсутствием авиасообщения с Россией.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Киева. Росавиация заявила о готовности к переговорам о возобновлении полетов.