В Росавиации заявили о готовности к переговорам с Украиной о возобновлении полетов

Росавиация готова к полноформатным переговорам с властями Украины о возобновлении авиасообщения между двумя странами, рассказал глава российского ведомства Александр Нерадько.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», – сообщил Нерадько в ответ на вопрос о том, готова ли Росавиация к переговорам с Украиной по поводу возобновления авиасообщения.

Этот вопрос журналисты задали в связи с появившейся на сайте президента Украины Владимир Зеленского петицией, в которой автор обращения Виктория Темченко подчеркивает, что из-за отмены полетов между странами страдают сами украинцы, так как не имеют возможности видеться с семьями, пишет РИА «Новости».

Несмотря еще на апрельские предложения Росавиации о возобновлении авиасообщения между Россией и Украиной, никаких контактов или встреч по этому поводу не было, сказал Нерадько.

Напомним, в октябре 2015 года авиасообщение между двумя странами было остановлено, при этом Киев не одобрил предложение Москвы о возобновлении полетов.