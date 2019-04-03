Росавиация предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы на Украину

Росавиация предложила провести переговоры с властями Украины по вопросу возобновления авиасообщения между странами в полном объеме.

«В ответ на запрет властями Украины прямого чартерного воздушного сообщения между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее правительство Украины решило запретить нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, однако сама партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» раскритиковала такое решение кабмина.

Напомним, полное прекращение авиасообщения между Россией и Украиной произошло в октябре 2015 года. Позже Москва предлагала восстановить полеты, но в Киеве эту инициативу не одобрили.