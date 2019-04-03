На Украине сочли маразмом решение о запрете полетов в Россию

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» раскритиковала решение кабмина Украины запретить авиаперелеты в Россию из-за визита туда основателя партии Юрия Бойко и главы политсовета Виктора Медведчука.

«У этого на первый взгляд маразматического решения есть страшное для граждан Украины объяснение. Находящийся в агонии, как и вся власть, кабмин (премьер-министра Украины Владимира) Гройсмана отдает себе отчет, что переговоры Виктора Медведчука и Юрия Бойко с высшим руководством Российской Федерации имеют все шансы на успешное завершение. А это обернется снижением тарифов для простых украинцев и неминуемым привлечением к ответственности чиновников, наживающих миллионы на коррупционных схемах «Дюссельдорф+» и «Роттердам+», – сказано в заявлении на сайте партии, сообщает ТАСС.

Оппозиция назвала это решение попыткой введения «персональных санкций» против Бойко и Медведчука «вместо того, чтобы заниматься наболевшими вопросами снижения коммунальных тарифов для населения, обеспечения социальной защиты граждан, нормализации экономической ситуации в стране».

«Именно для того, чтобы хоть как-то помешать нормализации отношений с Россией, затруднить переговорный процесс, отомстить за политическую позицию Виктора Медведчука, Юрия Бойко и «Оппозиционной платформы – За жизнь» в целом, и принимается абсурдное решение», – добавлено в заявлении.

Ранее стало известно, что правительство Украины решило запретить нерегулярное авиасообщение с Россией из-за посещения Москвы Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Позже Медведчук объяснил, что в Москве они хотели договориться о снижении цен на газ для украинцев.

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