Медведчук объяснил поездку в Москву с Бойко

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ездил в Москву совместно с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, чтобы договорить о снижении цен на газ для украинцев.

«Поэтому наши цель и задача, которые стояли при поездке в Москву, – именно исходить из того, чтобы снизить эту нагрузку за счет уменьшения цены (на газ), и предварительно такая договоренность достигнута, и уже вопрос будущей власти, что она будет по этому поводу делать», – заявил Медведчук в эфире «112 Украина».

По его словам, если власть не будет договариваться, то «этим она продемонстрирует свое отношение к людям, к избирателям, которые их поддержали на выборах».

Тем временем украинское правительство на заседании в среду отменило фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

В феврале сообщалось, что украинцев ждет очередное повышение тарифов на газ во втором квартале 2019 года. Гройсман говорил, что очередное повышение цен на газ для населения является вынужденным шагом, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.