Власти Украины объяснили рост цен на газ необходимостью отдать долги

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что очередное повышение цен на газ для населения является вынужденным шагом, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

«Не я первый подписывал обязательства на поднятие этих цен, они первый раз были подписаны еще в 2009 году (тогда премьером страны была Юлия Тимошенко). ... Это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возврата долгов, которые ни я не брал, ни вы не брали, как минимум большинство из вас», – заявил Гройсман в Верховной раде, передает РИА «Новости».

По его словам, правительству предстоят большие выплаты по внешним долгам, и деньги международных кредиторов очень необходимы.

Национальный банк Украины прогнозирует повышение тарифов на газ для потребителей на 25% в этом и на 15% в 2019 году. Повышение цен на газ для населения является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с Украиной.

3 сентября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку правительство, если оно примет решение о повышении тарифов на газ, выполнив одно из требований Международного валютного фонда. В ответ Гройсман заявил, что повышения газа для населения Украины избежать невозможно.

Вместе с тем депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что власти Украины повышают цены на газ, так как «им надо, чтобы все вымерли».