Украинцам отменили фиксированные цены на газ

Украинское правительство на заседании в среду отменило фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Еще одно решение, которые мы приняли сегодня, касается цен на газ. Как вы помните, Нафтогаз заявил о том, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 (гривен за 1 кубометр). Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они его будут продавать, тем лучше. Думаю, настало время прикрутить цену на газ Нафтогазу. Сегодня мы приняли решение, которое дает право Нафтогазу устанавливать меньшие цены, чем 8,55, но ни в коем случае не выше», – заявил Гройсман, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что с 1 апреля поручил Нафтогазу продавать газ населению дешевле, чем 8,55 гривен за 1 кубометр.

Между тем, в феврале сообщалось, что украинцев ждет очередное повышение тарифов на газ во втором квартале 2019 года. Гройсман говорил, что очередное повышение цен на газ для населения является вынужденным шагом, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

По некоторым данным с 1 января 2020 года цена на газ для украинцев вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом.