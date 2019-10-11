Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение отсутствует.

Зеленский указал, что считает «очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают». Он добавил, что из-за этого «банкротятся наши компании», передает ТАСС.

Ранее украинский лидер выступил против запрета украинцам ездить в Россию.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны.

В июле в Росавиации заявляли о готовности к переговорам с Киевом о возобновлении полетов.

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