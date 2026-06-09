В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).6 комментариев
Меркурис сообщил об ожидании ВСУ наступления российских войск на Одессу
Меркурис: ВСУ строят оборонительные рубежи вокруг Одессы из-за «Орешника»
Паника из-за эффекта от удара комплексом «Орешник» по Украине охватила Одессу, командование ВСУ наспех пытается возвести оборонительные укрепления, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Британский военный эксперт Александр Меркурис рассказал о панике ВСУ в Одессе, передает РИА «Новости». По его словам, солдаты наспех пытаются укрепить позиции вокруг черноморского города.
«Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться», – констатировал аналитик в эфире своего видеоблога.
Он добавил, что применение ракет «Орешник» обрекает на провал любые попытки спешно окопаться. Масштабные сооружения свидетельствуют о растущих опасениях Киева перед вероятным продвижением российских войск.
Угроза потери контроля над городом провоцирует упаднические настроения. Напомним, в ночь на 24 мая армия России нанесла массированный удар возмездия комплексами «Орешник» по военным объектам на Украине.
Вооруженные силы России осуществили интенсивные удары ракетами «Орешник» по целям от Одессы до Хмельницкого.
Украинские военные не обладают средствами для перехвата «Орешника».
Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний.