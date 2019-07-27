Выросло число жертв поджога на студии аниме в Японии

Количество погибших в результате поджога на студии аниме Kyoto Animation выросло до 35 человек, сообщают информагентства.

В больнице от ожогов умер молодой человек от 20 до 30 лет, предположительно, являвшийся сотрудником студии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

В квартире у подозреваемого в преступлении Синдзи Ообы были найдены произведения студии, уточняет агентство.

Напомним, директор Kyoto Animation Хидэоки Хатта сообщал, что в электронных письмах в адрес компании поступали угрозы, в которых содержались выражения «Умрите!». Позднее СМИ назвали предположительную причину поджога студии.