Причиной поджога студии аниме в Японии стала месть

Мужчина, который поджег студию аниме в японском городе Киото, в результате чего погибли 33 человека, заявил, что у него «украли новеллу», сообщили местные СМИ.

Как пишет газета «Киото», в момент задержания мужчина успел рассказать, что студия украла у него новеллу, а также то, что при поджоге он использовал зажигалку для газовой плиты, передает РИА «Новости».

Напомним, директор Kyoto Animation Хидэоки Хатта сообщал, что в электронных письмах в адрес компании поступали угрозы, в которых содержались выражения «Умрите!».