Число жертв пожара на студии аниме в Киодо выросло до 22 человек

Число жертв пожара на студии аниме в японском городе Киодо выросло до 22 человек, сообщили местные СМИ.

Как передает канал NHK, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела еще 10 человек в здании.

«Несколько лет назад нам начали поступать угрозы. В электронных письмах, приходящих на адрес компании, содержались выражения «умрите!» и другие угрозы», – передает ТАСС слова директора японской компании «Киото анимэйшн» Хидэоки Хатта.

По его словам, студия в Киото, где произошел пожар, была главным производственным центром основанной в 1981 году компании, несмотря на то, что ее головной офис расположен городе Удзи.

По последним данным, была подтверждена гибель 12 человек, еще не менее 10 человек находятся в состоянии клинической смерти, их гибель еще официально не подтверждена. Еще не менее 36 человек пострадали. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов и противопожарных служб не могут установить местонахождение еще не менее 20 человек.

Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате пожара.



«Сегодня в Киото был совершен поджог, приведший к гибели людей. Большое число пострадавших и погибших. Нет слов для этого несчастья. Я молюсь о душах усопших и хотел бы выразить свои соболезнования пострадавшим и надеюсь на их скорейшее выздоровление», – передает РИА «Новости» текст сообщения премьера.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что в результате поджога на студии аниме в японском городе Киото погибли 12 человек.