Студию аниме подожгли в Японии, много жертв

Спасатели обнаружили тела 12 человек в здании студии аниме в японском Киото, где произошел сильный пожар. По версии следствия, причиной был поджог.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, предположительно все 12 человек погибли, но подтвердить это, по японским законам, могут только врачи. 36 человек были госпитализированы.

Сообщается также, что здание поджег 41-летний мужчина, разливший внутри горючее вещество. Сам он тоже пострадал.

Трехэтажное здание, где находится офис компании «Киото анимэйшн», сильно обгорело. Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали взрыв перед пожаром передает РИА «Новости».

Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно. В настоящее время пожар потушен.

Напомним, в мае 2017 года мужчина в Японии попытался сжечь пассажирский поезд.