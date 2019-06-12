Выпуск нового ноутбука Huawei отменен из-за санкций

Выпуск новой версии ноутбука Matebook компании Huawei перенесен на неопределенный срок, сообщает The Information.

Новая модель ноутбука Matebook должна была быть представлена на выставке CES Asia 2019 в Шанхае на этой неделе, однако из-за введенных санкций США, выпуск перенесен, передает РИА «Новости».

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после этого сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Intel, Broadcom и другие IT-компании.

Ноутбук Matebook стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций, так как в нем использовались процессоры Intel и операционная система Windows.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России.