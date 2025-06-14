В Русских домах в Палестине и Пакистане открылась выставка «Погибли за правду»

Tекст: Александра Юдина

На сайте ведомства указано, что экспозиция стала итогом многолетней исследовательской работы по сбору информации о деятельности журналистов на Украине с 2014 года, включая события Русской весны и боевые действия на Донбассе.

Так, среди упомянутых репортеров – гражданин Чили и США Гонсало Лиро Лопес, который, как уточняется, критиковал киевские власти и скончался в заключении после задержания СБУ, а также итальянский фотожурналист Андреа Роккелли, погибший под Славянском в 2014 году.

В Пакистане мероприятие прошло в рамках ежегодной премии «О России честно». Около 80 представителей медиа приняли участие в церемонии в Русском доме в Карачи, где чествовали номинантов и лауреатов премии для печатных и электронных СМИ.

Руководитель Русского дома в Пакистане Руслан Прохоров отметил, что основной задачей журналистики является донесение правды до людей, что в современных условиях становится не только трудной, но и опасной миссией, а профессиональный журналист сегодня – это герой, обладающий «суперспособностью» говорить правду.

В Русском доме в Вифлееме выставляются работы местных жителей и школьников Российско-Палестинской дружбы, экспозиция будет открыта до конца июня.

Выставка уже прошла в русских домах Испании, Ливана, Палестины, Танзании, Сербии, Люксембурга, Турции, Финляндии, Египта, Марокко, Индии и других стран.