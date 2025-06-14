После ударов Израиля погибли два генерала Генштаба Ирана

Tекст: Александра Юдина

Два высокопоставленных иранских генерала, являвшихся ветеранами ирано-иракской войны, погибли во время израильских авиаударов, передает ТАСС.

По данным иранского военного ведомства, оба генерала являлись важными фигурами в структуре ВС, а также ветеранами ирано-иракской войны. В официальном заявлении отмечается, что они погибли после агрессии со стороны Израиля.

В иранском генштабе заявили, что после действий израильских военных генералы Мехраби и Рабани присоединились к своим погибшим товарищам.

Ранее портал Ynet сообщал, что одна женщина погибла после тяжелых травм и по меньшей мере 63 человека получили ранения, включая мужчину в тяжелом состоянии в ходе очередной иранской бомбардировки.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.