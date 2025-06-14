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Мирошник: Россия выступает против военной поддержки Западом Израиля
Мирошник сообщил о категорическом несогласии России с военной поддержкой Израиля Западом
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о недопустимости западной военной и дипломатической помощи Израилю на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке.
Мирошник отметил, что Россия категорически выступала и продолжает выступать против агрессивных действий Израиля и использования им вооруженных сил западных государств, передает ТАСС.
По его словам, Израиль фактически пользуется максимальной поддержкой ряда западных стран, включая военную, финансовую и дипломатическую помощь в своих действиях на Ближнем Востоке.
Он отметил, что подобная поддержка привела к созданию нового очага сильнейшего напряжения в регионе, и последствия подобной политики пока невозможно предсказать.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.
Американский журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от Израиля и позволить ему вести собственные войны.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что атака Израиля против Ирана толкает мир к масштабной ядерной катастрофе.