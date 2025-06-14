Мирошник: Россия выступает против военной поддержки Западом Израиля

Мирошник сообщил о категорическом несогласии России с военной поддержкой Израиля Западом

Tекст: Вера Басилая

Мирошник отметил, что Россия категорически выступала и продолжает выступать против агрессивных действий Израиля и использования им вооруженных сил западных государств, передает ТАСС.

По его словам, Израиль фактически пользуется максимальной поддержкой ряда западных стран, включая военную, финансовую и дипломатическую помощь в своих действиях на Ближнем Востоке.

Он отметил, что подобная поддержка привела к созданию нового очага сильнейшего напряжения в регионе, и последствия подобной политики пока невозможно предсказать.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.

Американский журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от Израиля и позволить ему вести собственные войны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что атака Израиля против Ирана толкает мир к масштабной ядерной катастрофе.