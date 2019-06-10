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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Судьбу Молдавии решат две отважные женщины

Майя Санду и Зинаида Гречаная могут удержать Молдавию от кровопролития Фото: Gleb Garanich/Reuters,
Dumitru Doru/EPA/ТАСС
В Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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            Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

            У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и США   10 июня 2019, 08:10
            Фото: Dado Ruvic/Reuters
            Текст: Людмила Суркова

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            Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера?

            Генеральный директор Google Эрик Шмидт в пятницу заявил, что произошло событие, которое станет основанием для разделения Всемирной паутины на два лагеря: интернет под руководством Китая и интернет, принадлежащий США. Шмидт имеет в виду то, что китайская телекоммуникационная компания Huawei заключила сделку с Россией о строительстве сетей 5G.  

            В данный момент Huawei опережает США на пути к широкому распространению 5G. Некоторые специалисты опасаются, что торговая война с Пекином замедлит развитие американских технологий, уточняет телеканал CNN, цитируя Шмидта.

            Пока это отставание некритично, но вскоре Вашингтон и Пекин вступят в технологическую борьбу за рынок сетей нового поколения. Остальным игрокам придется выбирать сторону, исходя из политических соображений. А пока даже исконно проамериканские страны все больше склоняются к сотрудничеству с Китаем, предупреждает телеканал. Потому что не хотят оказаться в ситуации технологического отставания.

            Руководство Google предупредило правительство Дональда Трампа о рисках, которые могут возникнуть для национальной безопасности, если карательные меры против Huawei не будут отменены. Об этом в пятницу сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на три источника.

            Основной проблемой для Google, по данным издания, стала угроза разработки китайской компанией собственной версии программного обеспечения, что сделает Android более уязвимым для хакеров. «Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии», пишет ТАСС.

            В общем, в Google опасаются, что сотрудничество Huawei с Россией усугубляет «раскол» глобального интернета, который может привести к появлению сильного конкурента для американской IT-индустрии.

            Впрочем, в самой российской экспертной среде не спешат вторить столь лестным для нас прогнозам. Завкафедрой информационной безопасности ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов назвал публикацию CNN «пропагандистским ходом». По его словам, продукция Huawei не представляет собой чего-то принципиально нового.

            «У Huawei есть собственные разработки на уровне, близким к американской Cisco Systems (один из лидеров в сфере IT-технологий) и другим IT-компаниям. Не сказать, что они уже имеют собственные, обгоняющие американцев технологии. У Huawei есть только потенциал производства оборудования для сетей 5G. Чтобы Россия могла реализовать этот потенциал и обогнать США, для начала нужно раздать мобильным оператором частоты в этом диапазоне. Надо начать строить новые вышки», – сказал Баранов газете ВЗГЛЯД. Он признал: пока «5G в наших телефонах – это иллюзия».

            По словам эксперта, показателем того, сможет ли китайская компания предложить свои технологии, покажет ее способность пережить в ближайшие два года импортозамещение, «которое устроили им американцы». Баранов напомнил, что Huawei уже отказалась от производства телефонов.

            «Только тогда станет ясно, самостоятельный ли разработчик Huawei, или это все-таки компилятор американских решений. Мы не знаем толком, что китайцы делали сами, а что копировали», – считает собеседник.

            Почему же Google вступилась за Huawei? Баранов убежден, что на самом деле поисковый гигант боится не появления альтернативы своей ОС Android, «которую может написать студент третьего курса факультета вычислительной математики МГУ». На самом деле, Google не хочет терять доходы от сотрудничества с китайской компанией, ведь основную ценность представляет не ОС как таковая, а приложения к ней, которые пишутся всем миром.

            «Google уже потерял определенные деньги. В компании не хотят ввязываться в эту войну, для них худой мир лучше хорошей драки. Они трезво рассудили, что им незачем воевать», – считает Баранов.

            Эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов считает шансы Huawei неплохими.

            «Если на все свои телефоны Huawei поставит свою операционку, то вопрос лишь в том, будет ли конкурентоспособен сам телефон. Смартфоны от Huawei явно конкурентоспособны. Если там будет магазин приложений и пользовательский интерфейс, и все будет стабильно работать, то у пользователей не будет вопросов», – сообщил Ашманов газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт отметил, что у Huawei будет как минимум несколько миллионов пользователей внутри Китая. Соперничать с Android компания будет только в том случае, если Huawei тоже выложит операционную систему в открытый доступ и начнет завоевывать симпатии разработчиков других телефонов. Но Ашманов считает, что это маловероятно.

            Кстати, уже в пятницу в Сети появились первые скриншоты собственной мобильной операционной системы Huawei. Из изображений можно узнать, что ее интерфейс будет не очень-то сильно отличаться от самого Android, сообщил портал Hitech.vesti.ru. Еще в конце мая представитель Huawei рассказал, что «доморощенная» платформа сможет работать с Android-приложениями без каких-либо дополнительных настроек.

            Также в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, конфликт США с компанией Huawei прокомментировал и президент Владимир Путин.

            «Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка.

            Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», – заявил российский лидер.

            Как отмечала в марте газета ВЗГЛЯД, сами американские интернет-гиганты уже сорвали все сроки создания 5G-сети в самих США. Кроме того, они могут создавать их и дольше, и дороже, чем тот же Huawei.

            «Борьба за 5G – это большая борьба за весь новый технологический уклад. Это не просто новая скорость интернета, это фундаментально другая индустрия, – рассказывал тогда газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Это борьба за промышленный потенциал, за перспективный технологический рост».

            Для Евросоюза, по его словам, важнее всего использовать эти сети нового поколения в промышленности. Это не просто умная техника, которая позволит строить систему «умного дома», «умного города», «умного государства», и умная бытовая техника, но это еще и промышленное использование, пояснял эксперт.


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