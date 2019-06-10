Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера?

Генеральный директор Google Эрик Шмидт в пятницу заявил, что произошло событие, которое станет основанием для разделения Всемирной паутины на два лагеря: интернет под руководством Китая и интернет, принадлежащий США. Шмидт имеет в виду то, что китайская телекоммуникационная компания Huawei заключила сделку с Россией о строительстве сетей 5G.

В данный момент Huawei опережает США на пути к широкому распространению 5G. Некоторые специалисты опасаются, что торговая война с Пекином замедлит развитие американских технологий, уточняет телеканал CNN, цитируя Шмидта.

Пока это отставание некритично, но вскоре Вашингтон и Пекин вступят в технологическую борьбу за рынок сетей нового поколения. Остальным игрокам придется выбирать сторону, исходя из политических соображений. А пока даже исконно проамериканские страны все больше склоняются к сотрудничеству с Китаем, предупреждает телеканал. Потому что не хотят оказаться в ситуации технологического отставания.

Руководство Google предупредило правительство Дональда Трампа о рисках, которые могут возникнуть для национальной безопасности, если карательные меры против Huawei не будут отменены. Об этом в пятницу сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на три источника.

Основной проблемой для Google, по данным издания, стала угроза разработки китайской компанией собственной версии программного обеспечения, что сделает Android более уязвимым для хакеров. «Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии», пишет ТАСС.

На эту тему

В общем, в Google опасаются, что сотрудничество Huawei с Россией усугубляет «раскол» глобального интернета, который может привести к появлению сильного конкурента для американской IT-индустрии.

Впрочем, в самой российской экспертной среде не спешат вторить столь лестным для нас прогнозам. Завкафедрой информационной безопасности ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов назвал публикацию CNN «пропагандистским ходом». По его словам, продукция Huawei не представляет собой чего-то принципиально нового.

«У Huawei есть собственные разработки на уровне, близким к американской Cisco Systems (один из лидеров в сфере IT-технологий) и другим IT-компаниям. Не сказать, что они уже имеют собственные, обгоняющие американцев технологии. У Huawei есть только потенциал производства оборудования для сетей 5G. Чтобы Россия могла реализовать этот потенциал и обогнать США, для начала нужно раздать мобильным оператором частоты в этом диапазоне. Надо начать строить новые вышки», – сказал Баранов газете ВЗГЛЯД. Он признал: пока «5G в наших телефонах – это иллюзия».

По словам эксперта, показателем того, сможет ли китайская компания предложить свои технологии, покажет ее способность пережить в ближайшие два года импортозамещение, «которое устроили им американцы». Баранов напомнил, что Huawei уже отказалась от производства телефонов.

«Только тогда станет ясно, самостоятельный ли разработчик Huawei, или это все-таки компилятор американских решений. Мы не знаем толком, что китайцы делали сами, а что копировали», – считает собеседник.

Почему же Google вступилась за Huawei? Баранов убежден, что на самом деле поисковый гигант боится не появления альтернативы своей ОС Android, «которую может написать студент третьего курса факультета вычислительной математики МГУ». На самом деле, Google не хочет терять доходы от сотрудничества с китайской компанией, ведь основную ценность представляет не ОС как таковая, а приложения к ней, которые пишутся всем миром.

«Google уже потерял определенные деньги. В компании не хотят ввязываться в эту войну, для них худой мир лучше хорошей драки. Они трезво рассудили, что им незачем воевать», – считает Баранов.

Эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов считает шансы Huawei неплохими.

«Если на все свои телефоны Huawei поставит свою операционку, то вопрос лишь в том, будет ли конкурентоспособен сам телефон. Смартфоны от Huawei явно конкурентоспособны. Если там будет магазин приложений и пользовательский интерфейс, и все будет стабильно работать, то у пользователей не будет вопросов», – сообщил Ашманов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил, что у Huawei будет как минимум несколько миллионов пользователей внутри Китая. Соперничать с Android компания будет только в том случае, если Huawei тоже выложит операционную систему в открытый доступ и начнет завоевывать симпатии разработчиков других телефонов. Но Ашманов считает, что это маловероятно.

Кстати, уже в пятницу в Сети появились первые скриншоты собственной мобильной операционной системы Huawei. Из изображений можно узнать, что ее интерфейс будет не очень-то сильно отличаться от самого Android, сообщил портал Hitech.vesti.ru. Еще в конце мая представитель Huawei рассказал, что «доморощенная» платформа сможет работать с Android-приложениями без каких-либо дополнительных настроек.

Также в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, конфликт США с компанией Huawei прокомментировал и президент Владимир Путин.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка.

Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», – заявил российский лидер.

Как отмечала в марте газета ВЗГЛЯД, сами американские интернет-гиганты уже сорвали все сроки создания 5G-сети в самих США. Кроме того, они могут создавать их и дольше, и дороже, чем тот же Huawei.

«Борьба за 5G – это большая борьба за весь новый технологический уклад. Это не просто новая скорость интернета, это фундаментально другая индустрия, – рассказывал тогда газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Это борьба за промышленный потенциал, за перспективный технологический рост».

Для Евросоюза, по его словам, важнее всего использовать эти сети нового поколения в промышленности. Это не просто умная техника, которая позволит строить систему «умного дома», «умного города», «умного государства», и умная бытовая техника, но это еще и промышленное использование, пояснял эксперт.