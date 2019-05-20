Что делать владельцам гаджетов Huawei в ожидании отключения от Android?

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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...

Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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            Что делать владельцам гаджетов Huawei в ожидании отключения от Android?

            		   20 мая 2019, 19:20
            Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press
            Текст: Ольга Самофалова

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            Владельцев смартфонов и планшетов китайского бренда Huawei шокировала новость о возможной блокировки доступа к продуктам Google из-за внесения китайской компании в черный список в США. Предполагается, что из-за американских санкций и страха Google перед Вашинготоном, владельцы Huawei не смогут обновлять на своих смартфонах и планшетах операционную систему Android и программы Google. А у следующего поколения смартфонов китайской компании вообще не будет доступа к сервисам Google – ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру Google, ни к почте Gmail, ни к картам и другим программам. Исключением станут лишь продукты, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

            Что же делать владельцам китайских гаджетов? Стоит ли их уже немедленно менять на другие?

            В Google попытались успокоить клиентов. Там сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей. Компания пообещала, что большинство приложений будет работать в обычном режиме и обновляться. Однако по поводу новых гаджетов в Google ничего не смогли сказать: в корпорации все еще пытаются разобраться с последствиями решения американских властей. Окончательное решение, от каких именно сервисов отключат пользователей, пока не принято.  

            В Huawei большей ясности тоже не внесли. Там заявили, что компания продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

            Поэтому отказываться от китайских смартфонов сегодня еще рано. Пока они работают в обычном режиме. Но вот покупку нового гаджета от Huawei лучше отложить до лучших времен. Во-первых, на данный момент еще не до конца ясно, в каком именно виде Google будет взаимодействовать с Huawei, о чем в компании прямо говорят. Во-вторых, судьба клиентов Huawei во всем мире за исключением Китая будет зависеть от того, сумеют ли договориться США и Китай в рамках нового витка торговой и технологической войны.

            Многие верят в том, что все еще удастся уладить так, чтобы потребители не пострадали. Последствия этой истории невыгодны не только Huawei, но и Google, а также нескольим американским IT-компаниям, которые уже приостановили бизнес с китайским производителем.

            «Мой прогноз по истории с Huawei – что стороны все-таки сумеют договориться. Вряд ли столь крупные игроки будут действительно заблокированы, поэтому маловероятно, что потребитель пострадает. Торговые войны должны касаться бизнеса, а не потребителя», –  выражает надежду исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

            Если же все пойдет по худшему сценарию, то владельцам смартфонов и планшетов Huawei придется получить новые навыки, помогающие уходить от блокировок. Иными словами, могут быть найдены варианты обхода ограничений для гаджетов Huawei.

            «Мы в России уже натренированы. Часть блокировок всегда можно обойти, будучи немножко более умным пользователем. Любое ограничение наносит россиянам не только вред, но и тренирует наши мозги. У нас умеют с помощью анонимайзеров (прокси-серверов) устанавливать системы обхода блокировок»,

            – указывает Комлев.

            В случае крайнего жесткого варианта развития истории, владельцам Huawei придется все-таки потратиться на покупку нового гаджета. И здесь главным бенефициаром обещает стать компания Samsung, акции которой не случайно показали рост на новости на 2%.

            Samsung по итогам первого квартала обгоняла Huawei на рынке смартфонов, однако ее продажи упали на 8% (продано 72 млн смартфонов). Корейцы испытывают трудности с продажей гаджетов после обнаружения дефекта у дисплея новой модели Galaxy Fold и замедления развития чипов оперативной памяти.

            «Однако теперь снижается конкуренция между двумя ключевыми игроками на рынке мобильных устройств и уменьшается вероятность потери лидерства Samsung, даже несмотря на возможное сокращение доли рынка с 20% до 18% в текущем году», – говорит Александра Овчинникова из ИК «Фридом Финанс». На костях Huawei  также могут сплясать Apple, Lenovo, Microsoft  и другие.

            В частности, американские поставщики полупроводников Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, которые также отказываются от сотрудничества с Huawei, делают это в ущерб собственному бизнесу, поскольку рынок микрочипов переживает замедление из-за избытка предложения, отмечает Овчинникова.

            При этом, по ее мнению, доля Huawei на рынке смартфонов, составляющая 15%, останется практически без изменений, поскольку компания обладает существенными запасами комплектующих и ведет разработки собственной операционной системы. Более того, возможен поиск альтернативных поставщиков, например азиатских MediaTek и Realtek, которые способны поддержать не только продажи смартфонов Huawei, но и развертывание сети 5G, считает эксперт.

            Если Huawei все-таки не сможет найти альтернативных поставщиков в течение этого года, то доля компании на рынке мобильных устройств может сократиться до 10-12% в первой половине 2020 года, считает Овчинникова. 

            Впрочем, владельцам гаджетов Huawei сильно расстраиваться не стоит. Вот если бы, например, заблокировали «Айфоны», то потребителю было бы тяжелей, так как привычной программной среды у конкурентов Apple нет, считает Комлев. «А в случае блокировки «Хуавея» можно легко перейти на любые другие смартфоны, в которых привычная операционная среда и программы. Пользователю, конечно, придется потратиться на новую трубку. Но весь привычный софт, если клиент работает в облаке, сохранится», – считает он.

            «Более того, думаю, что конкуренты воспользуются этой ситуацией, и будут звать пользователей переходить к ним со скидками или за символическую стоимость. Любой конкурент будет рад перетащить клиента на свою платформу, технологию, базу.  Поэтому большой проблемы для пользователей не вижу. Не думаю, что об этом нужно сильно беспокоиться», – заключает собеседник.

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