Что делать владельцам гаджетов Huawei в ожидании отключения от Android?

Владельцев смартфонов и планшетов китайского бренда Huawei шокировала новость о возможной блокировки доступа к продуктам Google из-за внесения китайской компании в черный список в США. Предполагается, что из-за американских санкций и страха Google перед Вашинготоном, владельцы Huawei не смогут обновлять на своих смартфонах и планшетах операционную систему Android и программы Google. А у следующего поколения смартфонов китайской компании вообще не будет доступа к сервисам Google – ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру Google, ни к почте Gmail, ни к картам и другим программам. Исключением станут лишь продукты, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

Что же делать владельцам китайских гаджетов? Стоит ли их уже немедленно менять на другие?

В Google попытались успокоить клиентов. Там сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей. Компания пообещала, что большинство приложений будет работать в обычном режиме и обновляться. Однако по поводу новых гаджетов в Google ничего не смогли сказать: в корпорации все еще пытаются разобраться с последствиями решения американских властей. Окончательное решение, от каких именно сервисов отключат пользователей, пока не принято.

В Huawei большей ясности тоже не внесли. Там заявили, что компания продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

Поэтому отказываться от китайских смартфонов сегодня еще рано. Пока они работают в обычном режиме. Но вот покупку нового гаджета от Huawei лучше отложить до лучших времен. Во-первых, на данный момент еще не до конца ясно, в каком именно виде Google будет взаимодействовать с Huawei, о чем в компании прямо говорят. Во-вторых, судьба клиентов Huawei во всем мире за исключением Китая будет зависеть от того, сумеют ли договориться США и Китай в рамках нового витка торговой и технологической войны.

Многие верят в том, что все еще удастся уладить так, чтобы потребители не пострадали. Последствия этой истории невыгодны не только Huawei, но и Google, а также нескольим американским IT-компаниям, которые уже приостановили бизнес с китайским производителем.

«Мой прогноз по истории с Huawei – что стороны все-таки сумеют договориться. Вряд ли столь крупные игроки будут действительно заблокированы, поэтому маловероятно, что потребитель пострадает. Торговые войны должны касаться бизнеса, а не потребителя», – выражает надежду исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Если же все пойдет по худшему сценарию, то владельцам смартфонов и планшетов Huawei придется получить новые навыки, помогающие уходить от блокировок. Иными словами, могут быть найдены варианты обхода ограничений для гаджетов Huawei.

«Мы в России уже натренированы. Часть блокировок всегда можно обойти, будучи немножко более умным пользователем. Любое ограничение наносит россиянам не только вред, но и тренирует наши мозги. У нас умеют с помощью анонимайзеров (прокси-серверов) устанавливать системы обхода блокировок»,

– указывает Комлев.

В случае крайнего жесткого варианта развития истории, владельцам Huawei придется все-таки потратиться на покупку нового гаджета. И здесь главным бенефициаром обещает стать компания Samsung, акции которой не случайно показали рост на новости на 2%.

Samsung по итогам первого квартала обгоняла Huawei на рынке смартфонов, однако ее продажи упали на 8% (продано 72 млн смартфонов). Корейцы испытывают трудности с продажей гаджетов после обнаружения дефекта у дисплея новой модели Galaxy Fold и замедления развития чипов оперативной памяти.

«Однако теперь снижается конкуренция между двумя ключевыми игроками на рынке мобильных устройств и уменьшается вероятность потери лидерства Samsung, даже несмотря на возможное сокращение доли рынка с 20% до 18% в текущем году», – говорит Александра Овчинникова из ИК «Фридом Финанс». На костях Huawei также могут сплясать Apple, Lenovo, Microsoft и другие.

В частности, американские поставщики полупроводников Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, которые также отказываются от сотрудничества с Huawei, делают это в ущерб собственному бизнесу, поскольку рынок микрочипов переживает замедление из-за избытка предложения, отмечает Овчинникова.

При этом, по ее мнению, доля Huawei на рынке смартфонов, составляющая 15%, останется практически без изменений, поскольку компания обладает существенными запасами комплектующих и ведет разработки собственной операционной системы. Более того, возможен поиск альтернативных поставщиков, например азиатских MediaTek и Realtek, которые способны поддержать не только продажи смартфонов Huawei, но и развертывание сети 5G, считает эксперт.

Если Huawei все-таки не сможет найти альтернативных поставщиков в течение этого года, то доля компании на рынке мобильных устройств может сократиться до 10-12% в первой половине 2020 года, считает Овчинникова.

Впрочем, владельцам гаджетов Huawei сильно расстраиваться не стоит. Вот если бы, например, заблокировали «Айфоны», то потребителю было бы тяжелей, так как привычной программной среды у конкурентов Apple нет, считает Комлев. «А в случае блокировки «Хуавея» можно легко перейти на любые другие смартфоны, в которых привычная операционная среда и программы. Пользователю, конечно, придется потратиться на новую трубку. Но весь привычный софт, если клиент работает в облаке, сохранится», – считает он.

«Более того, думаю, что конкуренты воспользуются этой ситуацией, и будут звать пользователей переходить к ним со скидками или за символическую стоимость. Любой конкурент будет рад перетащить клиента на свою платформу, технологию, базу. Поэтому большой проблемы для пользователей не вижу. Не думаю, что об этом нужно сильно беспокоиться», – заключает собеседник.

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