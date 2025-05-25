Ученые обнаружили генетическую мутацию, которая позволяет меньше спать

Ученые нашли у людей мутацию SIK3, которая сокращает сон без вреда для здоровья

Tекст: Ирма Каплан

Новый генетический набор, связанный с так называемым синдромом короткого сна, обнаружили в Калифорнийском университете. Исследование, о котором сообщает журнал Nature, рассказывает о мутации генов SIK3, которая есть у людей, способных на более высоком уровне восстанавливать силы и энергию во сне.

С начала 2000-х годов соавтор работы профессор Ин-Хуэй Фу и ее коллеги анализируют гены людей, которым для полноценного отдыха требуется шесть часов сна или меньше. Им удалось идентифицировать пять мутаций в четырех различных генах, один из которых регулирует циркадный ритм – внутренние биологические часы организма.

В новом исследовании ученые обратили внимание на человека, который по своей природе спит мало – в среднем 6,3 часа. Они обнаружили у него мутацию в гене SIK3, отвечающем за производство белка, влияющего на работу других белков с помощью химических сигналов.

Эксперимент с мышами, которым ввели аналогичную мутацию, показал: грызуны спали на полчаса меньше обычного, что указывает на влияние мутации на длительность сна, хотя она не является ключевым фактором снижения потребности во сне.

По словам Клиффорда Сапера из Гарвардской медицинской школы, найденная мутация SIK3 способствует сокращению сна за счет поддержания способности мозга к саморегуляции. Ученые считают, что изучение подобных генетических особенностей поможет в разработке терапии расстройств сна, таких как бессонница и апноэ.

Известно, что некоторые известные личности, включая Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер, спали по четыре-пять часов за ночь. Тем не менее предыдущие исследования показывают, что для большинства людей хроническое недосыпание несет серьезные риски для здоровья, пишет Daily Mail.

Как рассказывала в феврале газете ВЗГЛЯД врач-сомнолог София Черкасова, лампы для циркадианных ритмов могут быть полезным инструментом для лечения бессонницы.